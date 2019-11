Ataque a Alcochete e muito mais. Cronologia de uma crise sem fim no Sporting

Um presidente contra os jogadores, uma equipa contra o presidente, hooliganismo, casos de polícia e de justiça, rescisões, uma assembleia extraordinária, destituições e eleições. A história centenária do Sporting Clube de Portugal conheceu nos últimos tempos novos e demasiados capítulos atribulados, com Bruno de Carvalho no centro dos acontecimentos. Recorde os principais momentos da crise em Alvalade. 5 de abril de 2018

O Sporting perde em Espanha, com o Atlético de Madrid, e Bruno de Carvalho “explode” nas redes sociais. Os leões foram derrotados, por 2-0, num jogo desastrado, e o presidente não poupou a equipa, chegando mesmo a apontar o dedo a vários jogadores. Coates, Mathieu, Gelson Martins, Fábio Coentrão, Bas Dost, Fredy Montero e até o árbitro levaram por tabela. 6 de abril

Os capitães Rui Patrício e William Carvalho, e outros 18 jogadores, respondem nas redes sociais. Em comunicado conjunto, a larga maioria do plantel expressa o seu “desagrado” pelas críticas públicas de Bruno de Carvalho e lamenta “a ausência de apoio daquele que deveria ser o nosso líder”. No mesmo dia, Bruno de Carvalho volta ao Facebook para anunciar que todos os jogadores que assinaram o comunicado contra a si vão ser suspensos, apelidando os atletas de “meninos amuados e crianças mimadas”. 7 de abril

O presidente do Sporting reúne-se com os jogadores para tentar resolver a situação. No dia seguinte, o treinador Jorge Jesus garante que tem liberdade para convocar quem quiser e adianta que não foi entregue qualquer nota de culpa. 8 de abril

Os sinais de pacificação esfumaram-se duas horas antes do jogo com o Paços de Ferreira, para o campeonato. Bruno de Carvalho publica uma mensagem com novas críticas ao plantel e a garantir que os processos disciplinares são para manter. Durante a partida disputada em Alvalade, os adeptos leoninos assobiam e insultam o presidente, pedindo a sua demissão. Bruno de Carvalho, que assistiu no banco de suplentes à vitória da sua equipa, por 2-0, saiu do campo com fortes dores nas costas e, em conferência de imprensa, afirma que não se vai demitir. 9 de abril O presidente da assembleia geral do Sporting, Jaime Marta Soares, apela à demissão de Bruno de Carvalho e ameaça convocar uma reunião magna extraordinária para decidir a continuidade do líder leonino. Bruno de Carvalho responde que Marta Soares é que sairá pela porta pequena. 11 de abril

Dois dias depois de abandonar o Facebook, Bruno de Carvalho retira processos disciplinares aos jogadores, após uma reunião da SAD leonina. 15 de maio

Dois dias depois da derrota do Sporting com o Marítimo que atira os leões para terceiro lugar, cerca de 50 “hooligans”, alguns com ligações à claque Juventude Leonina, invadem a Academia de Alcochete e agridem jogadores e técnicos. Bruno de Carvalho lamenta o ataque, diz que “foi chato” e fala em “caso de polícia”. Centenas de adeptos manifestam-se, em Alvalade, em apoio aos atletas. O Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, diz ter sentido vergonha deste incidente e considera que é hora de travar a violência no futebol.

16 de maio André Geraldes, “team manager” do Sporting, é detido para interrogatório no âmbito da operação “Cashball”, que investiga suspeitas de corrupção ativa no andebol e no futebol. O dirigente leonino foi depois constituído arguido e impedido de exercer funções. Aguarda o desenrolar do processo em liberdade. 17 de maio Os membros da mesa da assembleia geral do Sporting, liderada por Jaime Marta Soares, demitem-se em bloco. O presidente e vários membros do Conselho Fiscal e Disciplinar também batem com a porta. Bruno de Carvalho e o seu núcleo duro não se demitem. 20 maio

- Sporting perde a final da Taça de Portugal para o Desportivo das Aves. Vários jogadores, como Rui Patrício ou João Palhinha, acabam o jogo lavados em lágrimas. Bruno de Carvalho não foi ao estádio do Jamor. "Foi uma semana muito complicada, que parecia um filme de terror”, disse o treinador Jorge Jesus. - Accionistas do Sporting adiam para novembro pagamento de empréstimo obrigacionista, no valor de 30 milhões de euros. 24 maio Jaime Marta Soares convoca assembleia-geral (AG) para destituir Bruno de Carvalho. Reunião magna marcada para 23 de junho. Presidente do Sporting alega que a AG é uma "bomba atómica" ilegal, que não respeita os estatutos do clube. 31 de maio

Jaime Marta Soares nomeia Comissão de Fiscalização que vai substituir o demissionário Conselho Fiscal e Disciplinar até às eleições. 1 de junho

Bruno de Carvalho não aceita o novo Conselho Fiscal e contra-ataca. Substitui a mesa da assembleia-geral e o presidente Jaime Marta Soares por uma Comissão Transitória. O Conselho Fiscal foi substituído por uma Comissão de Fiscalização. A reunião de 23 de junho fica sem efeito para Bruno de Carvalho. Foram ainda marcadas eleições para a assembleia geral e conselho fiscal para o dia 21 de julho. 1 de junho

O capitão Rui Patrício é o primeiro jogador a rescindir contrato, unilateralmente, com o Sporting. O guarda-redes alega justa causa e assina pelo Wolverhampton. Na carta de rescisão de Rui Patrício, diz que temeu pela vida no ataque a Alcochete. Revela que Bruno de Carvalho despediu Jorge Jesus dias antes da final da Taça de Portugal. Daniel Podence também apresenta a rescisão. Podence também envia a sua carta de rescisão e ruma aos gregos do Olympiacos. 5 de junho Jorge Jesus rescinde, amigavelmente, com o Sporting. Treinador vai para Al-Hilal, da Arábia Saudita. 6 de junho 2018 Fernando Mendes, antigo líder da claque Juventude Leonina, foi detido no âmbito do ataque à Academia de Alcochete. Fica em prisão preventiva. 11 de junho 2018 William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bas Dost alegam justa causa e rescindem unilateralmente. 12 de junho

Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, admite cometer uma “pequena loucura” e tentar contratar jogadores do Sporting, para se vingar do verão de 1993, quando Paulo Sousa e Pacheco foram para Alvalade. 13 de junho

Comissão de fiscalização suspende preventivamente Bruno de Carvalho, com efeitos imediatos. Presidente leonino fala de “pelotão de fuzilamento” e garante que vai continuar a trabalhar normalmente. 14 de junho

No último dia para os jogadores apresentarem as rescisões, Rúben Ribeiro, Rafael Leão e Rodrigo Battaglia entregam as cartas de saída. O Tribunal da Comarca de Lisboa considera ilegal a Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral (MAG) nomeada por Bruno de Carvalho, bem como as reuniões magnas marcadas para 17 de junho e 21 de julho.

16 de junho Jaime Marta Soares apresenta a comissão de gestão do Sporting. Artur Torres Pereira, ex-vice-presidente de Bruno de Carvalho, e Sousa Cintra, antigo presidente do clube, são os escolhidos para liderar este órgão. 18 de junho Bruno de Carvalho continua a tomar decisões e anuncia a contratação do treinador sérvio Sinisa Mihajlovic, até 2021, para substituir Jorge Jesus. 23 junho 2018 Bruno de Carvalho destituído da presidência do Sporting, com 71,26% dos votos, em assembleia-geral extraordinária muito participada realizada no Pavilhão Atlântico, em Lisboa. Bruno de Carvalho mostra a revolta e tristeza no Facebook e anuncia que deixa de ser adepto e sócio do Sporting “para sempre”. Passadas 14 horas, muda de ideias e assegura que vai recandidatar-se.