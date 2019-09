Frederico Varandas confirma saída de Marcel Keizer

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, confirmou, sem margem para dúvidas, a saída de Marcel Keizer do clube, com uma declaração de agradecimento e elogio ao treinador holandês.

Em declarações, esta terça-feira, à entrada da Cimeira de Presidentes, o líder leonino salientou que Keizer "até na saída foi um senhor":

"Cumpriu a missão com distinção. Esteve cerca de um ano no Sporting, venceu dois títulos. O Sporting está agradecido pelo que Marcel Keizer fez. Fecha-se um ciclo. Marcel Keizer foi sempre um grande senhor."

Confirma-se a notícia adiantada por Bola Branca, de que o Sporting e Marcel Keizer tinham acertado a rescisão amigável de contrato, por mútuo acordo, ao início da tarde desta terça-feira.

O Sporting também já tinha enviado um comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a confirmar "manifestação de interesse para cessação do contrato de trabalho" do técnico holandês.

Primeiro treinador de Varandas durou 11 meses



Marcel Keizer foi anunciado a 8 de novembro de 2019 como sucessor a José Peseiro. Fora escolhido a dedo por Frederico Varandas, nos primeiros tempos como novo presidente do Sporting. Durou 11 meses.

Na primeira época, Keizer guiou o Sporting ao terceiro lugar da I Liga e à conquista de dois troféus: a Taça da Liga e a Taça de Portugal.

Esta temporada, a entrada em falso com uma pesada goleada sofrida na Supertaça, diante do Benfica, por 0-5, expôs as debilidades do leão de Keizer. Os maus prenúncios confirmam-se ao fim de quatro jornadas do campeonato: o Sporting é quinto classificado, com duas vitórias, um empate e uma derrota, com 11 golos sofridos, contra oito marcados.

Leonel Pontes assume o comando de forma interina



A sucessão de Marcel Keizer será feita de forma interna. Bola Branca confirmou, igualmente, que Leonel Pontes muda-se de armas e bagagens da equipa de Sub-23, que tem guiado à liderança da Liga Revelação, diretamente para o comando do plantel principal.

O madeirense, de 47 anos, com passado como adjunto nos seniores verde e brancos, assume a equipa nas duas semanas de interregno de campeonato, devido aos compromissos de seleções.