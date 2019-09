Silas apresentado no Sporting. "Aceitei porque acredito nos jogadores. Não é preciso milagres"

Silas acredita que não são precisos milagres para pôr o Sporting a ganhar. Na apresentação, esta sexta-feira, o novo treinador dos leões garantiu que aceitou este projeto por acreditar que a equipa e os jogadores já têm aquilo que é preciso para vencer.

"Eu aceitei porque acredito nos jogadores que temos. Não é preciso milagres. Milagres, com esta equipa e estes jogadores e a qualidade que eles têm? Eles é que fazem milagres", sublinhou.

Silas frisou que, se os jogadores no Sporting, é porque, "noutros tempos, estiveram a um nível muito forte". É isso que o treinador quer reaver:

"Nós não vamos sacar nada que eles não tenham. Nós vamos à procura do que eles têm dentro deles. Honestamente não é preciso milagres. É preciso trabalho e um bocadinho de tempo. É preciso conhecê-los e ouvir o que eles têm para dizer. É isso que nós vamos fazer."

"Ninguém quer ganhar mais que os jogadores"



O objetivo final é ganhar e inverter a série de maus resultados do Sporting, que já vai em cinco jogos sem vencer e está no sétimo lugar do campeonato, a oito pontos do líder, o Famalicão, e a sete dos grandes rivais. Silas acredita que vai encontrar um balneário recheado de jogadores desejosos de vencer.

"Sabemos que temos gente profissional, trabalhadora e com ambição. Não podíamos pedir muito mais. Estamos à espera de gente que queira trabalhar e, se calhar mais que ninguém, ganhar. Ninguém gosta de sair à rua, ou nem poder sair à rua, por causa de um mau resultado. Nós, profissionais, sofremos muito com um mau resultado. Nós queremos qualidade de vida, que é também sair à rua e ouvir elogios. E como é que ouvimos elogios? Ganhando. Portanto, eles querem ganhar mais do que ninguém", afiançou o técnico.

Para que os jogadores possam mostrar a melhor versão de si próprios e ganhar, Silas precisa que eles e todos no Sporting, incluindo os adeptos, acreditem na ideia de jogo que pretende implementar:

"Somos atrevidos porque somos ambiciosos. Nunca hesitamos, confiamos muito nas nossas capacidades. Sabemos que a nossa maneira de jogar, porque é arriscada e arrojada, mas é aquilo em que acreditamos. Também sabemos que a nossa maneira de jogar proporciona prazer aos jogadores e aos adeptos. Mas toda a gente tem de acreditar. E toda a gente vai acreditar, aos poucos. O nosso medo é zero. Para se estar num clube destes, não se pode ter medo. Sabemos que vamos correr riscos e temos de estar preparados, mas os jogadores vão gostar e vão acreditar."