Bruno Fernandes: "Não houve melhorias no contrato"

Bruno Fernandes, em conferência de imprensa de apresentação, admitiu que não "houve melhoria de contrato", quando questionado sobre um possível aumento salarial.

O médio que regressou ao Sporting, depois de ter rescindido unilateralmente, admite que não aumentou o salário no novo contrato entre as duas partes:

"Os empresários são difíceis, mas fazem os interesses dos jogadores. Mas sempre ficou claro que, se fosse para voltar ao clube, não queria melhoria de contrato, porque não havia motivo. Era diferente se o clube quisesse aumentar o salário pelo meu rendimento, mas nunca fiz esse tipo de chantagem", começou por dizer o jogador.



"As condições de trabalho são iguais. Tudo foi tratado pelo meu empresário e não houve melhoria de contrato", voltou a frisar o jogador, momentos mais tarde.

Bruno Fernandes assinou um novo contrato com o Sporting, válido por cinco temporadas, mais uma que o vínculo anterior, e com uma cláusula de rescisão fixada no 100 milhões de euros.