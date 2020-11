OE 2021

Estatuto do artista será “arma contra a precariedade”, garante Ministra da Cultura

Nove mil trabalhadores da área da Cultura já receberam 12 milhões de euros em apoios. Na discussão do orçamento para o setor, a ministra reafirma que até ao final do ano apresentará o novo estatuto do artista, que assegura proteção social.