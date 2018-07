Sporting queixa-se à FIFA de Podence e Olympiacos

O Sporting vai apresentar queixa à FIFA contra Daniel Podence e o Olympiacos, assim que o jogador seja formalmente registado pelo clube grego.

Depois da exposição feita pelos leões contra Rui Patrício e o Wolverhampton, segue-se agora o avançado, o segundo jogador a assinar por um clube a custo zero, dos nove que rescindiram na sequência das agressões em Alchochete, a 15 de maio.

O Sporting pretende garantir algum retorno financeiro por Podence e continua à espera de um acordo com o "gigante" helénico.

Para proteger os interesses económicos do clube leonino, a queixa deve ser entregue na FIFA, quando o jogador for oficialmente inscrito nos quadros do emblema grego.

Para além de Patrício e Podence, também Gelson Martins, Rafael Leão, William Carvalho, Battaglia, Bas Dost e Rúben Ribeiro rescindiram unilateralmente com o Sporting mas ainda não anunciaram decisões em relação ao futuro.

Bruno Fernandes também rescindiu, mas regressou entretanto a Alvalade.