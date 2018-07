Oficial. William é reforço do Bétis

O Bétis anunciou nas redes sociais a contratação de William Carvalho.

De acordo com o comunicado do Sporting à CMVM, o clube de Alvalade vai receber um total de 16 milhões de euros imediatamente, mais quatro milhões mediante objetivos individuais e coletivos.

O Sporting reservou ainda 25% do valor de uma futura transferência, sendo que o Bétis pode adquirir o resto do passe do jogador por 15 milhões de euros.

William Carvalho foi um dos nove jogadores que rescindiu unilatealmente com o Sporting, para além de Rafael Leão, Bas Dost, Podence, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Rui Patrício, Battaglia e Rúben Ribeiro.

O internacional português assinou um contrato de cinco temporadas com o Bétis, válido até 2023.