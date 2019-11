Bruno de Carvalho quer reconstituição da invasão à Academia de Alcochete

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, requereu ao tribunal de Monsanto a reconstituição da invasão à Academia de Alcochete, ocorrida em maio de 2018.

O pedido consta da contestação enviada ao tribunal pelo advogado Miguel Fonseca, a que a agência Lusa teve acesso.

No documento, Bruno de Carvalho arrola 22 testemunhas, incluindo Pinto da Costa, presidente do FC Porto, o antigo presidente leonino Sousa Cintra, vários atletas das modalidades do Sporting e alguns familiares.

O coletivo de juízes do Tribunal de Monsanto, em Lisboa, começa segunda-feira a julgar os 44 arguidos, entre eles Bruno de Carvalho, acusados e pronunciados no processo do ataque à Academia, a 15 de maio de 2018.