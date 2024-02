Legislativas 2024. O que aprendemos com os debates na TV

Veja também:

Um candidato a primeiro-ministro a "lutar pela maioria absoluta" e com um "tabu", outro a viabilizar um governo adversário mas com alguns "ses". A governabilidade e a política de alianças após as eleições legislativas de 10 de março foi uma marca dos debates televisivos entre os candidatos dos principais partidos.

A queda inesperada do Governo de maioria absoluta António Costa precipitou eleições antecipadas, que vão marcar a estreia de vários líderes partidários. Foi a primeira vez em debates eleitorais de Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro, Rui Rocha, Mariana Mortágua e Paulo Raimundo. André Ventura, Inês Sousa Real e Rui Tavares são os “veteranos” do grupo.

Ao longo de mais de 16 horas de debates, houve pontos altos e baixos, apresentação de propostas e de caminhos para o país, mais ou menos Estado, momentos esclarecedores e de elevação, mas também alguns casos, ataques pessoais e cacofonia em direto na televisão em horário nobre.

Depois das televisões, o último debate antes das eleições legislativas acontece nas rádios Renascença, TSF, Antena 1 e Observador. Está marcado para esta segunda-feira, 26 de fevereiro, a partir das 10h00.

PS vs IL - "Magia fiscal" e "o que não funciona?"

O primeiro debate valeu uma contribuição do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, para a campanha da Iniciativa Liberal (IL). “O que é que não funciona?” foi a questão marcante do líder do PS, que acusou Rui Rocha de uma “magia fiscal” liberal, com um custo de 9 mil milhões de euros. O presidente da IL diz que o custo está entre quatro e cinco mil milhões de euros e apontou falhas ao socialista na habitação, na TAP e na ferrovia.

Chega vs PAN - Essa greve “não vai acontecer”

A ameaça dos polícias sobre um potencial boicote às eleições de 10 de março ainda estava fresca, e dominou o primeiro debate com André Ventura. O presidente do Chega assegurou que essa greve “não vai acontecer”, Inês Sousa Real discordou de António Costa e começou a onda de acusações aos seus oponentes por não acompanharem as propostas do PAN.

CDU vs PAN - “Central de compras” ou apoiar produtos biológicos?

O segundo debate com a porta-voz do PAN também ficou marcado pelos protestos dos agricultores e pelas questões ambientais. Inês Sousa Real e Paulo Raimundo concordaram que não são as medidas ambientais a prejudicar os agricultores e apontaram os dois para a Política Agrícola Comum, definida ao nível europeu. Sem surpresa, as soluções propostas foram diferentes.

AD vs BE - A casa da avó

Foi o debate mais visto durante uma semana e continua a dar frutos, graças à história sobre a avó de Mariana Mortágua que a própria contou frente a Luís Montenegro. O grande choque entre a líder do Bloco de Esquerda e o líder da Aliança Democrática foi na saúde, onde a bloquista apontou o dedo ao recurso aos privados e o social-democrata acusou o BE de ser “cúmplice do estado do SNS”.