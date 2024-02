Montenegro diz que pensionistas "podem confiar", Raimundo recorda cortes do passado

Veja também:

Os líderes do PSD e da CDU debateram este sábado na RTP, à distância de 300 quilómetros, um nos estúdios do Porto e o outro em Lisboa. Luís Montenegro diz que governa com maioria relativa, Paulo Raimundo garante que "não é por falta da CDU e do PCP que há instabilidade governativa". Mas os pensionistas tiveram um papel central neste embate que esteve para não acontecer.

"Serei primeiro-ministro se for escolhido pelos portugueses e ganhar as eleições, e nas condições em que os mandatos na Assembleia da República me puderem dar condições de governabilidade. Que podem ser com a maioria dos deputados da AD ou com maioria relativa", declarou o secretário-geral do PSD.

Luís Montenegro sublinha que "não seria a primeira vez que o PSD governa o país nessas condições. Aconteceu com Cavaco Silva, em 1985, mas já aconteceu com primeiros-ministros do PS".

O líder social-democrata garante que será primeiro-ministro "se conseguir vitória eleitoral e tiver mais um voto", mas não esclarece o que fará se o PS ganhar sem maioria absoluta e for preciso viabilizar um governo de Pedro Nuno Santos.

"O que digo é: apresento-me para ganhar as eleições e resolver os problemas do país", referiu.

Já o secretário-geral do PCP, que integra a coligação CDU nas eleições legislativas de 10 de março, começou por dizer que "seria uma hipocrisia dizer que a CDU acompanha um governo ou um programa da AD". "Temos objetivos políticos e programáticos opostos", reconheceu.

Questionado sobre a possibilidade de uma nova "Geringonça" com o PS, Paulo Raimundo defende que "não é por falta da CDU e do PCP que há instabilidade governativa".

"Temos uma história e uma prática que demonstra isso. Não será por nós… Nunca faltaremos a tudo o que seja positivo, não deixaremos de propor tudo o que seja positivo nem de convergir em tudo o que seja positivo", sublinhou.



O líder comunista referiu depois que há demasiada preocupação com a forma e pouca com o conteúdo das soluções para o país.

Ainda sobre um possível apoio a uma nova "Geringonça, Paulo Raimundo deixou uma espécie de caderno de encargos. "É para quê? Para aumentar salários? Para resolver o problema da habitação? Para responder ao problema do SNS? Para acabar com a injustiça fiscal? Essa é que é a grande questão que é preciso resolver e só é impossível com mais votos e deputados da CDU", declarou.