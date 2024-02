Pedro Nuno Santos viabiliza Governo AD se perder eleições, Luís Montenegro mantém "tabu"

Veja também:

Se perder as eleições o PS vai viabilizar um eventual governo da Aliança Democrática (AD), liderado pelo PSD, afirmou esta segunda-feira o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, no debate com o líder social-democrata, Luís Montenegro.

"O PS, se não ganhar, não apresentará uma moção de rejeição nem viabilizará uma moção de rejeição se houver uma vitória da AD, que nós esperamos que nunca aconteça", declarou Pedro Nunos Santos, no frente a frente na RTP, SIC e CNN Portugal, que decorreu no Teatro Capitólio, em Lisboa.

Na sua intervenção inicial, o líder do PSD disse que se ganhar as eleições sem maioria absoluta vai negociar o Orçamento com os partidos do "arco parlamentar", nomeadamente com o PS, mas não abre o jogo sobre cenários após as eleições legislativas de 10 de março.

Luís Montenegro não esclarece se viabilizará um Governo socialista que vença as legislativas sem maioria absoluta e acredita que a AD poderá alcançar essa maioria absoluta, em conjunto com a Iniciativa Liberal (IL).

Pedro Nuno Santos considera que o "tabu mantém-se" no PSD em relação ao dia a seguir às eleições e refere que, sobre aprovação de orçamentos, não é uma questão para a campanha eleitoral.

"O pior serviço que poderíamos prestar à nossa democracia era fazermos aqui um negócio sobre um documento que não é conhecido. Era um péssimo serviço à democracia, havia alguém a abrir uma garrafa de champagne em casa se nós fechássemos aqui um acordo para Orçamentos que não conhecemos, nem me parece que o líder do PSD está em condições de assegurar a aprovação de um Orçamento do Estado do PS", declarou o antigo ministro.