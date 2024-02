Debatómetro ⏱️. Custo de vida fora dos debates, Educação foi dos temas menos falados

O que preocupa os portugueses?

A contagem de tempos feita pela Renascença mostra que os debates não estiveram propriamente alinhados com aquilo que são as preocupações dos portugueses: a questão dos impostos e salários foi a mais falada por partidos mas, nem no barómetro da União Europeia, nem nos inquéritos divulgados nas últimas semanas, constava entre os principais problemas apontados.

Segundo o Eurobarómetro do outono de 2023, o último divulgado por Bruxelas em dezembro do ano passado, o aumento do custo de vida e inflação preocupava mais de metade dos portugueses (51%). Nos três debates entre PS, AD e Chega, o problema só foi trazido para cima da mesa à boleia de outros temas, como a subida das pensões ou o aumento dos salários.

No debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, o único com duração de uma hora e 15 minutos, as palavras “pobreza”, “custo de vida”, “subida de preços” ou termos como o “IVA Zero” não foram falados. A inflação foi mencionada por duas vezes pelo líder do PS, para falar sobre a medida que pretende controlar a subida das rendas na habitação.

No debate entre Pedro Nuno Santos e André Ventura, “custo de vida”, “subida de preços”, “IVA Zero” e “pobreza” voltaram a não ser falados. O líder do Chega usou a palavra “inflação” uma vez: para referir, erradamente, que o programa do PS incluía uma medida para equiparar a subida das rendas à inflação. A medida anunciada por Pedro Nuno Santos é referente à subida dos salários - e não à inflação.

No debate entre Luís Montenegro e André Ventura, “custo de vida”, “subida de preços”, “IVA Zero” não foram falados, tal como “inflação”. O líder do Chega disse “pobreza” uma vez: quando falava sobre pensões e o líder da AD riu-se ironicamente. “Não se ria dos pobres, não se ria da pobreza. Na noite eleitoral veremos quem ri melhor”, disse.

O mesmo Eurobarómetro colocava a Saúde como segunda prioridade, com 44% dos portugueses a referirem-na como principal problema. A Habitação (21%) surgia em terceiro, com a situação económica (19%) em quarto e só depois os impostos em quinto, com 16%.

O ambiente, que foi o quinto tema mais falado dos debates, era só a 10.ª maior preocupação dos portugueses, enquanto a corrupção e a imigração preocupavam apenas 3% dos portugueses.