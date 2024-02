Debate PS vs CDU. Os salários aumentam por "arrastamento" ou por "decreto"?

Pedro Nuno Santos quer criar um efeito de “arrastamento” na economia, mas Paulo Raimundo quer resolver a questão dos salários “agora”. O líder do PS voltou a debater com um antigo parceiro da “geringonça”, agora a CDU, e os dois discordaram no tema da economia, da saúde e ainda nas alianças militares internacionais. O tema dos salários entrou sorrateiramente no debate, quando Pedro Nuno Santos reconheceu o apoio do PCP a partir dos acordos de incidência parlamentar, em 2015, mas lamentou que não tenha chegado à agenda para o trabalho digno, aprovada em 2023. “Foi a primeira reforma a sério que não teve nenhum recuo”, sublinhou o socialista, que lamentou não poder contar com o voto a favor do PCP “não porque o PCP estivesse contra os avanços que estivessem na agenda para o trabalho digno, mas porque não estavam lá algumas coisas que o PCP achava que deviam estar”. O secretário-geral do PS apontou o dedo ao custo da proposta da CDU em aumentar os salários em 15%, com um aumento mínimo de 150 euros. “Se for só na administração pública, eram três mil milhões de euros, não é pouca coisa”, declarou Pedro Nuno, antes de mudar o discurso para a sua proposta eleitoral.

“É na diversificação da economia que nós vamos conseguir criar condições para que a economia portuguesa e as empresas possam pagar melhores salários”, garantiu, atirando contra o “corte transversal e cego do IRC” proposto pela direita e salientando a “estratégia” de “selecionar setores e tecnologias que têm maior capacidade de arrastamento, e concentrar os recursos públicos naquilo que pode ter consequências”. Paulo Raimundo respondeu com uma questão, procurando saber “qual é a resposta da agenda digna para as questões fundamentais que têm a ver com os salários e com a precariedade”. “Quando nós não temos vontade para as medidas, a primeira questão que colocamos é quanto é que custa”, criticou o secretário-geral do PCP, e a apontando que tal não aconteceu com os “20 mil milhões para pôr no buraco da banca” e “três mil milhões para as empresas de energia”. Perante acusações que a posição da CDU “não é equilibrada”, Raimundo afirmou que o PS “vai ter que acompanhar a luta dos trabalhadores com a força que nós tivermos do ponto de vista eleitoral”.