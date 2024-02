Debatómetro ⏱️. Um debate acabou antes do tempo, os outros tiveram uma hora de prolongamento

E três com (muito) tempo a mais

Do lado contrário, o líder do Chega esteve nos três debates com mais tempo: contra Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua.

O debate com o líder da AD, realizado a 12 de fevereiro, durou mais de 39 minutos e terá contribuído para que o frente a frente de Ventura com Mariana Mortágua, no dia seguinte, e com Pedro Nuno Santos, dois dias depois, se tenham estendido para lá do tempo previsto.

Com o líder do PS, o presidente do Chega esteve em debate pouco menos tempo - 38 minutos e meio -, enquanto o debate entre Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua durou quase 37 minutos.

Pedro Nuno Santos. Metade do tempo a falar de saúde e salários

Nos debates, os temas mais abordados pelo líder do PS foram Saúde, impostos e salários, cenários de governação, habitação e Justiça.