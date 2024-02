Do "salário europeu" à "guerra civil na Ucrânia". Foi assim o debate dos partidos sem assento parlamentar

Nós, Cidadãos! - Joaquim Rocha Afonso

O candidato do Nós, Cidadãos arrancou o debate com ironia: "Sou preguiçoso como qualquer português com quatro dedos de testa. Eu estava para estar aqui hoje, este governo tinha maioria absoluta e deveria governar durante quatro anos. António Costa devia ter-se demitido, não devia era ter-se portado mal como a pandilha que o acompanha".

Joaquim Rocha Afonso defende que os médicos trabalhem em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde ou então saiam para o privado e quer acabar com a "promiscuidade" que garante empregos para os "boys do PS e do PSD" nas estruturas do Estado.

O Nós, Cidadãos critica o rumo económico, com desvalorização dos setores primário e secundário, que levou "Portugal a um beco sem saída" e à emigração de milhares de jovens, que uma vez no estrangeiro "deixam de ter voto na matéria", porque "o voto emigrante vale um décimo do voto nacional".

Em matéria de reforma do sistema política, defende o voto eletrónico para combater a abstenção eleitoral e "a abertura do Parlamento a a movimentos da sociedade civil que não sejam partidos políticos". Joaquim Rocha Afonso anuncia a preparação de uma ação junto do Tribunal Constitucional por causa dos problemas com o voto emigrante.