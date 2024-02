Debate BE vs. Livre. O que separa Mariana Mortágua e Rui Tavares?

Veja também:

A casa arrendada da avó de Mariana Mortágua, as soluções para a crise na habitação e para estancar a imigração jovem foram temas do debate desta quinta-feira, na SIC Notícias, entre a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) e o porta-voz do Livre, em que os candidatos admitiram "objetivos comuns".

Num debate anterior, a líder do BE colocou em cima da mesa o caso pessoal da sua avó e do "sobressalto" provocado com a lei das rendas ("Lei Cristas") do tempo do governo de Passos Coelho.

Questionada se a sua familiar cumpria requisitos para ser expulsa da habitação, Mariana Mortágua respondeu que "não faz sentido discutir questões particulares" e reforçou que o "regime de 2012 era cruel" e "criou clima de sobressalto nos idosos".

Entre a sobretaxa ou proibição de venda de casas a não residentes

Apesar de alguns "objetivos" e diagnósticos comuns" com o Livre, a coordenadora do BE defende um caminho diferente para combater a crise no setor da habitação, nomeadamente proibir a não residentes a venda de casas nos centros da cidades.

"Na altura o Rui acusou-me de abrir a porta à demagogia nacionalista, mas acho que essa acusação não faz sentido. Esta é a única proposta que consegue impedir essa procura ilimitada dos milionários sobre o mercado da habitação, que está a fazer subir os preços".

Para a líder do BE, enquanto Portugal não "estancar estancar esta procura milionária externa, é muito difícil que as outras medidas façam sentido".

O porta-voz do Livre esclarece que não usou a expressão "demagogia nacionalista" para se referir ao BE e contesta a proposta bloquista.

Rui Tavares alerta que "proibir a venda de casas a não residentes tem um problema de direito europeu". "A Dinamarca faz, mas tem derrogações especiais porque não faz parte do espaço de liberdade, segurança e justiça da União Europeia, mas há também um erro político".



Em alternativa, o Livre propõe uma sobretaxa do IMT sobre prédios de luxo, para financiar o fundo de emergência para a habitação nas classes média-baixa e jovem.

"Não é ilegítimo uma pessoa querer viver em Portugal, mas podemos aumentar os impostos por forma a ser menos atrativo tomar e se este mercado continua a comprar, mesmo com uma sobretaxa no IMT, ao menos isso serve para ajudarmos quem está sobre a pressão de perder as suas casas", argumenta.

Mariana Mortágua considera que a sobretaxa não resolve o problema, porque os "milionários do Dubai" não terão qualquer problema em pagá-la.