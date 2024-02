Debate Chega vs. Livre "azedou" com combate à corrupção e invasão de privacidade

Veja também:

O debate entre André Ventura e Rui Tavares, desta sexta-feira na SIC Notícias, fez "faísca" devido a um caso de invasão de privacidade. O estado da Justiça após a Operação Influencer e do caso Madeira, soluções para a habitação, mas também Trump, Bolsonaro, Soros e "Farsismo" foram outros temas deste frente a frente para as eleições legislativas de 10 de março.

A justiça foi o primeiro tema. André Ventura admite que o caso da Madeira "gera perplexidade", devido à libertação dos arguidos após 21 dias de detenção para conhecerem as medidas de coação, mas "não podemos pôr tudo em causa imediatamente por causa de uma decisão"

"Tivemos no caso José Sócrates uma decisão tomada primeiro por um juiz de instrução e que agora foi completamente revertida e vai mesmo a julgamento por corrupção", sustenta o líder do Chega.



André Ventura defende mudanças na Justiça, a começar com um aumento das penas, o confisco e apreensão de bens em casos de corrupção e os arguidos devem ter recursos limitados para os processos não se arrastarem no tempo.

O Chega está preocupado com a clarificação da hierarquização do Ministério Público (MP)? "O PS e o PSD querem é silenciar a justiça, como fizeram no caso Casa Pia. Querem colocar uma mordaça e colocar a justiça a funcionar a seu favor", respondeu André Ventura.

O presidente do Chega apontou depois baterias ao programa eleitoral do adversário de debate: "Penas aparece zero no programa do Livre, apreensão ou confisco zero vezes. O Rui Tavares quer toda a gente à solta, bandidagem ou não, tudo solto", "não quer justiça, quer bandalheira total na justiça em Portugal".

Mais à frente no debate, o porta-voz do Livre afirmou que "o combate à corrupção na boca de quem é aliado de Orbán, Trump e Bolsonaro soa como uma verdadeira farsa", numa direta a Ventura.

"Trump foi eleito prometendo lei e ordem. Não saiu antes de escaqueirarem o Capitólio. Bolsonaro foi eleito prometendo limpar o país, não saíram do poder antes de terem defecado no Palácio Presidencial. Orbán prometeu combater a corrupção e é hoje um dos governantes mais corruptos da Europa. Os cientistas políticos têm discutido muito qual é o nome que devem dar a este fenómeno política: Extrema-direita, nacional populismo... Eu acho que há um bom nome para isto: o “Farsismo”, os farsantes. E eu digo, Farsismo nunca mais.”

André Ventura respondeu que o Livre apoia Lula da Silva, "um presidente que esteve preso por corrupção no Brasil, bandidagem, receberam-no no Parlamento. Vocês são a pior hipocrisia que a democracia já gerou". O presidente do Chega disse depois que Rui Tavares fez parte da organização European Alternatives, "apoiada pelo maior oligarca, George Soros".

"Fiz parte da organização European Alternatives, nunca recebi um tostão. Fiz parte do conselho consultivo. Este tipo de mentiras é do tipo do judeu rico que controla o mundo", respondeu Rui Tavares.