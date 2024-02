Debate AD vs Chega. Ventura quer “sindicalizar” polícias, Montenegro “traiu” forças de segurança

Já o caso do direito à greve, “uma questão debatida há muitos anos, e que coloca em causa o exercício da autoridade das forças de segurança, no caso da GNR ainda tem um outro acrescento. Sendo uma estrutura militarizada, significa que o André Ventura defende também para a instituição militar, para as Forças Armadas, igual direito”, sublinhou Luís Montenegro.

“Aquilo que o André Ventura tem para propor ao país é sindicalizar ainda mais aquilo que é a atividade das forças de segurança”, disse o líder da coligação entre PSD, CDS e PPM, que promete “iniciar o diálogo” para “tentarmos encontrar, do ponto de vista das suas carreiras, da valorização do seu trabalho, do seu estatuto remuneratório, respostas que possam ser adequadas” logo “nos primeiros dias do governo”.

O líder da Aliança Democrática define como “completamente erradas” as propostas de os agentes “poderem ter filiação partidárias e poderem ter acesso ao direito à greve”, definindo a filiação partidária como “uma tentativa de colocar os partidos políticos dentro das esquadras e dos quartéis”, que é “inaceitável”.

Luís Montenegro considera indiscutível que há “uma instrumentalização das forças de segurança no discurso do Chega e do deputado André Ventura”, que acusa de “irresponsabilidade programática que tem conteúdo político”.

Entre forças de segurança , pensionistas e combate à corrupção , Luís Montenegro e André Ventura apenas concordaram na última parte do debate desta segunda-feira, transmitido na RTP. Os líderes da AD e do Chega tiveram o embate esperado, cheio de interrupções, e, entre a nega renovada de Montenegro e a porta aberta ao diálogo de Ventura, identificaram o PS e Pedro Nuno Santos como principal adversário.

Líder do PSD lamenta que tenha sido a não realizaç(...)

André Ventura – que Montenegro disse ser “muito decidido a interromper” – considera que as forças de segurança “sabem da traição que o PSD lhes fez e que a AD lhes fez”. Em causa está o momento em que a coligação assumiu que “não se comprometia a atribuir o suplemento que foi atribuído à PJ, e bem, às forças de segurança restantes, que efetuam muitas das diligências”, acusou o líder do Chega, para quem o presidente do PSD tem uma “falta de credibilidade absoluta”.

“Para além da traição que fez às forças de segurança, é não perceber que enquanto este problema não for resolvido, não há nenhum primeiro-ministro que possa olhar para a sua tranquilidade pública, para dar segurança aos cidadãos, e possa dizer que tem a ordem e a tranquilidade pública completamente asseguradas”, avisou o líder do Chega.

Ventura defendeu ainda a proposta do acesso ao direito à greve, assegurando que “há greves de polícias em países como a Bélgica, como a Suíça, países modernos, em que essas greves são feitas com restrições”. E mais uma acusação: Montenegro quer “espezinhar” as forças de segurança.

“Da minha parte, nenhum governo, consigo ou com outro qualquer, persistirá no Parlamento à direita se não der a estes homens e mulheres o suplemente digno que eles têm que receber”, sublinhou André Ventura.

Corrupção entre medidas copiadas e avaliação de políticas

As interrupções constantes entre os dois líderes partidários continuaram quando as agulhas mudaram para o combate à corrupção. Luís Montenegro quer fazer esse combate a “tirar burocracia no Estado, ter um mecanismo de relação mais transparente entre a administração e os cidadãos e as empresas, regulamentar o lobbying” e ainda “criminalizar o enriquecimento ilícito”.

Além disso, o presidente do PSD compromete-se a, “ato imediato, ter um diálogo direto com a PJ, PGR, com o Conselho Superior da Magistratura e fazer uma avaliação” das políticas mais recentes.

André Ventura ouviu e declarou que “o país já desconfiava que a AD não tinha nenhuma proposta para combater a corrupção”. Não só isso, ainda acusou Montenegro de copiar as propostas do Chega e de dizer que “vai fazer agora o que não fez no Parlamento”.

Questionado sobre onde vai buscar os já famosos 20 mil milhões de euros, o presidente do Chega garante que será a “acelerar os mecanismos de apreensão e confisco dos bens de corrupção”, porque só é possível “diminuir” a corrupção “quando os corruptos sentirem que não podem gozar connosco”.

[em atualização]