"Socialista" Ventura quer "enganar idosos", Rui Rocha "doidinho" para se coligar com PSD

O debate entre os líderes do Chega e da Iniciativa Liberal (IL), na SIC Notícias, ficou marcado por duras trocas de acusações sobre aumentos de pensões, imigração, TAP e soluções para viabilizar um futuro governo após as eleições legislativas de 10 de março. André Ventura e Rui Rocha acenaram com descida dos impostos.



Sobre o pós-10 de março, o presidente da IL desafiou André Ventura a esclarecer se viabilizaria um governo minoritário do PSD e da Iniciativa Liberal.

"A partir de 10 de março queremos transformar o país. Não sendo a IL a ganhar, queremos trazer o PSD para as necessárias transformações no país: na saúde, habitação, economia... Cabe ao Chega dizer se viabiliza uma solução transformadora ou deita abaixo, colocando o PS no Governo", questionou Rui Rocha.



André Ventura não respondeu diretamente e sublinhou que o Chega quer estar no Governo: "Um partido que está nas sondagens com 4% ou 5% não impõe linhas vermelhas aos outros. Sou líder há cinco anos e foram sempre a crescer. Eu sempre disse que ou havia acordo de Governo ou não haveria... A IL está doidinha para se meter na cama com o PSD ou com qualquer partido, sem exigências, de qualquer maneira".

Para Rui Rocha, fica evidente que André Ventura recusa viabilizar um governo minoritário PSD-Iniciativa Liberal: "Um voto no Chega é um voto no PS. André Ventura, se tiver oportunidade coloca o PS no poder".

"Privatizar e despedir" vs. "enganar idosos"

André Ventura defende um corte nos impostos entre 7 e 8 mil milhões de euros, para famílias e empresas. Rui Rocha promete um choque-fiscal entre 4 e 5 mil milhões. Ambos os líderes políticos acreditam que a medida será compensada pelos efeitos positivos na economia.