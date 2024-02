Sousa Real condena, Montenegro lamenta declarações de Gonçalo Câmara Pereira sobre mulheres

Veja também:

O líder do PSD, Luís Montenegro, foi confrontado, no debate deste domingo na SIC por Inês Sousa Real, do PAN, com declarações polémicas de Gonçalo Câmara Pereira, um dos parceiros de coligação na Aliança Democrática (AD).

Inês Sousa Real diz que "não podemos aceitar uma Aliança Democrática que traga para o século XXI valores do século passado e que alguém ache legítimo bater numa mulher".

"Isso é incompreensível em pleno século XXI e é um sinal muito negativo para a nossa sociedade", sublinhou a porta-voz do PAN.



A deputada única do partido Pessoas-Animais-Natureza garante que "um voto no PAN é um voto num futuro verde e um voto onde as mulheres terão efetivamente direitos e onde os direitos que a AD quer silenciar terão voz".

Inês Sousa Real diz que "líderes políticos que acham legítimo bater numa mulher" são mais um problema a acrescentar ao flagelo de denúncias de violência doméstica e promete dar voz às vítimas.

Na réplica, o presidente do PSD considerou que “é completamente abusivo querer transportar para a AD um acontecimento lamentável, com o qual não tenho nenhum contacto nem complacência".

Luís Montenegro sublinha que não conhecia as declarações de Gonçalo Câmara Pereira, leu mais tarde notícias nos jornais, e acredita que o próprio líder do Partido Popular Monárquico (PPM) já estará arrependido.

“Não me revejo, lamento profundamente que essas declarações possam ter sido proferidas, acredito que o próprio que as terá feito estará arrependido e não é filosofia de vida dele”, disse o líder social-democrata, que promete continuar a lutar pelos direitos das mulheres. garantir a igualdade de oportunidades e promete "uma luta sem tréguas contra a violência doméstica".



A líder do PAN "olha com preocupação para os parceiros de coligação que o PSD escolheu", também por causa da proteção dos animais, que apoiam touradas o financiamento da festa brava.

Luís Montenegro garante que o PAN está a ver na AD "um conjunto de perigos que não existem". A Aliança Democrática não desvaloriza a condição da mulher e vai defender um plano de emergência na Saúde, com especial enfoque na saúde materna.

