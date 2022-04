Recorde discursos da cerimónia do 25 de abril no Parlamento

Já começaram as comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República para o 48º aniversário da revolução dos cravos. A Sessão Solene no plenário do Parlamento tem início marcado para as 10h00, mas as altas individualidades do país já estão no local.

Está presente o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa que fará o seu sétimo discurso nesta dia, enquanto Chefe do Estado. Está também Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro António Costa e demais membros do Governo.

Nas galerias do Parlamento, abertas ao público outra vez, marcam presença outras figuras como o antigo presidente da República Ramalho Eanes e o ex-presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

O primeiro a discursar foi Rui Tavares, único deputado do "Livre", seguido de Inês Sousa Real, do partido Pessoas-Animais-Natureza. Depois discursou José Soeiro, do Bloco de Esquerda, e Paula Santos, líder parlamentar do PCP.

Seguiu-se depois Bernardo Blanco da Iniciativa LIberal, André Ventura do Chega, Rui Rio, líder do PSD. O último deputado a discursar foi Pedro Delgado Alves, do PS.

Os discursos finais foram feitos pelas duas figuras mais altas do Estado, o presidente do Parlamento Augusto Santos Silva e o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

A sessão solene fica ainda marcada pela indisposição de um funcionário do Parlamento que levou a que o presidente da Assembleia da República tivesse de interromper a sua intervenção.

No fim da cerimónia, numa altura em que o Presidente da República e o primeiro-ministro já não estavam no hemiciclo, espontaneamente as pessoas presentes, entre os quais um grupo dos capitães de Abril, cantaram a música "Grândola, Vila Morena", segunda senha da revolução, transmitida pela Renascença.