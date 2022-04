Santos Silva vira discurso para a emigração e destaca Portugal como "berço" onde "cabem todos"

A sessão solene do 25 de abril foi interrompida , por uma indisposição de um dos funcionários da Assembleia da República. Foi inicialmente assistido por Pedro Nuno Santos, mas foram António Lacerda Sales (PS) e Ricardo Baptista Leite (PSD), ambos médicos de profissão , que prestaram auxílio a este trabalhador do Parlamento. A pausa forçada durou perto de 10 minutos , altura em que a pessoa em causa foi transportada para o hospital.

No primeiro discurso do 25 de abril enquanto Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva destaca a importância dos emigrantes portugueses e também dos imigrantes que escolhem Portugal para a "pátria de acolhimento".

Mas o grosso do discurso foi dedicado à "capacidade portuguesa de comunicar com todos ". Augusto Santos Silva lembra que "em tempos de fechamento e ódio", Portugal continua de portas abertas de cidadãos de "todas as nacionalidades sem que isso constitua qualquer problema".

O novo presidente da Assembleia da República citou o Vitorino Magalhães Godinho para dizer que " a emigração é, desde o século XV, uma constante estrutural da nossa história ". O socialista reforça a importância dos que escolhem Portugal para viver e trabalhar, mas também a contribuição dos emigrantes para a economia portuguesa através das " remessas".

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros admite que o dia dedicado ás comunidades portuguesas, normalmente, é o 10 de junho . No entanto, Augusto Santos Silva acredita que o 25 de abril é a "melhor data" para evocar a ligação entre a "democracia e as comunidades ", lembrando que há mais de cinco milhões de portugueses a viver em mais de 180 países.