25 de Abril. Marcelo defende "condições para Forças Armadas fortes, unidas e motivadas"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende "condições para umas Forças Armadas mais fortes, unidas e motivadas".

No discurso nas comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa começou por fazer uma referência ao antigo Presidente Jorge Sampaio e aos capitães de Abril.

Depois, o chefe de Estado centrou a sua intervenção na importância das Forças Armadas como "garante da soberania e unidade da nossa pátria", num contexto de guerra na Europa, "talvez a mais global de todas" e possivelmente "a mais brutal em refugiados".

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "as fronteiras da paz são as nossas fronteiras” e salientou que, além das missões no estrangeiro, os militares estão envolvidos na resposta a outros problemas e crises, como a pandemia de Covid-19.

"Sem Forças Armadas fortes, unidas e motivadas, a nossa paz, segurança, liberdade, democracia - sonhos do 25 de Abril - ficarão mais fracas. Porque reconhecer como são importantes as nossas Forças Armadas na nossa vida como pátria exige mais do que reconhecê-las com palavras, porque se queremos Forças Armadas fortes, unidas e motivadas têm que ter condições para serem ainda mais fortes, unidas e motivadas", declarou o Presidente da República.

"Se não quisermos criar essas condições, não nos poderemos queixar que um dia descubramos que estamos a exigir às nossas Forças Armadas missões difíceis de cumprir por falta de recursos. Se o não fizermos a tempo outros o exigirão por nós, e depois não nos queixemos de desilusões, frustrações, contestações ou afastamentos", sublinhou o comandante supremo das Forças Armadas.





