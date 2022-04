​25 de Abril. Cantou-se a “Grândola” no Parlamento

Depois dos discursos oficiais do 25 de Abril na Assembleia da República, cantou-se o hino nacional e depois, fora do guião das cerimónias, a “Grândola, Vila Morena”.

O momento aconteceu já depois do fim da sessão comemorativa dos 48 anos da Revolução dos Cravos.

O Presidente da República e o primeiro-ministro já tinham saído do hemiciclo quando alguns convidados pela Associação 25 de Abril presentes nas galerias começaram a “Grândola, Vila Morena”, de Zeca Afonso.

Aquele que é um dos hinos do 25 de Abril foi entoado pelos convidados, a que se juntaram as vozes de deputados que ainda se encontravam dentro do hemiciclo da Assembleia da República.