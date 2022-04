PS identifica “ameaças populistas” e teme instrumentalização dos descontentes

O deputado do Partido Socialista Pedro Delgado Alves identifica “ameaças populistas” e teme instrumentalização dos descontentes, no discurso da Sessão Solene do 25 de Abril.



“Em dias de ameaças populistas e de recurso à simplificação do que é complexo para instigar ressentimentos entre os cidadãos, a qualidade das instituições democráticas nunca foi tão importante, o respeito pelo outro nunca foi tão fundamental, a preservação do Estado social nunca foi tão decisiva para nos imunizar contra esses riscos”, disse o deputado.

Pedro Delgado Alves acrescentou depois que “muitos dos inconformados com o que ainda falta fazer, desiludidos com os sonhos ainda por realizar ou descontentes com a qualidade da Democracia não são inimigos de Abril, mas correm o risco de ser manipulados ou instrumentalizados por aqueles que o são”.

O discurso do deputado do PS começou por evocar a memória do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, menção que foi aplaudida de pé pela bancada socialista.