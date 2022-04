Sessão do 25 de Abril interrompida por indisposição de funcionário do Parlamento

A sessão do 25 de Abril na Assembleia da República foi interrompida por indisposição de um funcionário do Parlamento.

O trabalhador sentiu-se mal e bateu com a cabeça no chão. Foi prontamente assistido pelo secretário de Estado Lacerda Sales e pelo deputado do PSD Ricardo Batista Leite, que são médicos.

Após cerca de dez minutos a ser assistido no plenário do Parlamento, o funcionário foi retirado do plenário em braços para continuar a receber cuidados, tendo existido posteriormente a indicação que já se encontra recuperado.