Maio à vista com retoma de alguma normalidade. O que abre e quando e o que fica fechado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dizia há algumas semanas que os portugueses tinham uma oportunidade de ganhar maio em abril. Pelas indicações que surgiram nos últimos dias, assim vai acontecer.

Depois de um fim de semana que será de fortes restrições de circulação, na próxima segunda-feira, 4 de maio, começa o futuro da economia pós-Covid-19.

A reabertura de espaços comerciais e serviços será feita de forma gradual, a cada 15 dias, e o primeiro-ministro, António Costa, já avisou que, se começar a registar-se uma segunda vaga da pandemia, o Governo não hesitará em voltar atrás nas decisões.

Este é o calendário e as informações já conhecidas sobre o que reabre (e o que não reabre) e em que condições o farão. Os prazos finais serão decididos em Conselho de Ministros e comunicados ao país esta quinta-feira.

4 de maio - reabre o pequeno comércio de rua, cabeleireiros, barbeiros, stands automóveis, livrarias, desportos individuais, repartições de finanças; a medida a aplicar na próxima segunda-feira abrange lojas e espaços comerciais com menos de 200 metros quadrados.

18 de maio – é neste dia que as creches deverão começar a reabrir (ainda que com limites) e que as aulas presenciais dos 11.º e 12.º anos serão retomadas. Também reabrirão restaurantes, cafés e pastelarias, estabelecimentos comerciais com 400 metros quadrados e alguns espaços culturais de espetáculos.

1 de junho – reabrem as restantes lojas e retoma-se o ensino pré-escolar e atividades de tempos livres (ATL), bem como os centros comerciais.

Sem data para reabrir – Bares, discotecas, ginásios e similares