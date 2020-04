Liga de futebol pode ser retomada a partir de 18 maio, com jogos à porta fechada

Veja também:

O campeonato de futebol pode ser retomado a partir de meados de maio, mas com jogos à porta fechada, segundo apurou a Renascença. O Governo vai sugerir à Liga de Clubes o dia 18 de maio como a data em que os campeonatos podem ser retomados, sendo que fica a cargo do organismo decidir a data concreta do regresso.

De acordo com as informações apuradas, a data do regresso da competição estará, no entanto, dependente da evolução da pandemia da Covid-19 na primeira quinzena do mês, após a saída do país do estado de emergência.

Depois da reunião de terça-feira, em São Bento, entre o primeiro-ministro e os presidentes do FC Porto, Sporting, Benfica, Liga de Clubes e Federação Portuguesa de Futebol, António Costa vai anunciar amanhã, quinta-feira, o regresso das competições.

Há clubes que já retomaram os treinos, sendo que outros vão retomar a atividade na próxima semana, após o fim do estado de emergência.

À saída do encontro de terça-feira, António Costa garantiu que a decisão será analisada "entre técnicos da FPF, com a Liga e as autoridades de saúde".