Mesas separadas por acrílicos? Medição de temperatura aos clientes? Como vão funcionar os restaurantes pós-Covid-19

“Estamos conscientes da gravidade que se assolou sobre as pessoas, vivendo-se agora um clima assustador! O setor da restauração está a ser devastado chegando já ao ponto de centenas de restaurantes optarem por fechar por vontade própria”, justifica a gestão do restaurante da sub-região do Tâmega e do Sousa.

No mundo dos chefes, um embate com a realidade a grande velocidade

O chefe Henrique Sá Pessoa que, juntamente com o sócio Rui Sanches, comanda um grupo de sete restaurantes (seis em Portugal e um em Macau), ilustra com uma imagem o que aconteceu à restauração com a Covid-19. “Isto foi como ir a 120 km/h numa auto-estrada e de repente esbarrar contra uma parede. Quando isso acontece, ficamos a ver se se partiu um chassi, se o 'airbag' rebentou, se o braço está partido, se a perna está torcida”, começa por dizer à Renascença.

Neste momento, por isso, “ainda não temos a perceção de que quais serão os gastos de um restaurante”. “O que sabemos é que temos de reduzir as despesas ao máximo”, garante.

Mas se a parte financeira preocupa, há outras dimensões para as quais Sá Pessoa tem de olhar quando se aproxima a data para voltar a abrir portas. Apesar de não haver certezas quanto às medidas a tomar, porque o Governo ainda não se pronunciou, há mudanças que vão inexoravelmente chegar.

“Por nós próprios, já temos consciência de que luvas, máscaras, desinfeção de sapatos nas entradas e saídas de cozinha, os funcionários colocarem a roupa dentro de um saco e colocarem-no dentro do cacifo, serão coisas que farão parte do futuro”, enumera, afirmando que já está a preparar um plano de contingência para fazer face a essas medidas.