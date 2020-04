Campeonatos cancelados no hóquei em patins, andebol, basquetebol e voleibol

Veja também:

Estão terminados os campeonatos nacionais de hóquei em patins, voleibol, basquetebol e andebol, um anúncio feito num comunicado conjunto das quatro federações responsáveis pelos respetivos desportos.

A decisão surge após uma reunião das federações para decidir o desfecho dos campeonatos e se seria possível retomar a competição.

O comunicado esclarece que não será "atribuído qualquer título de campeão nacional em qualquer categoria das quatro modalidades".

Também não existirão "descidas de divisão, exceto no caso da Federação de Patinagem e nos casos em que as Federações já tenham comunicado a perda de direitos desportivos".

No entanto, haverá subidas de divisão, através de "competições de apuramento para as subidas de divisão em todos os níveis competitivos, exceto nos casos em que as federações já tenham comunicado a atribuição de direitos desportivos"

"Tais competições serão realizadas no início da época 2020/2021, em moldes a anunciar por cada uma das Federações", completa o comunicado.