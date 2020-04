Marcelo admite escolas fechadas até ao final de abril

Veja também:

O Presidente da República admite que as escolas se devem manter encerradas até ao final do mês de abril, embora tenha remetido para o primeiro-ministro o anúncio desta decisão.



No final de mais uma reunião com especialistas no Infarmed, Marcelo Rebelo de Sousa saiu otimista com os resultados conseguidos até agora na luta contra a covid-19, mas insistiu na ideia de que é vital manter as medidas restritivas em abril para se poder começar a retomar a atividade em Maio. "Se queremos ganhar a liberdade em maio, temos que a conquistar em abril", afirmou o Presidente.

Marcelo explicou que a reunião foi longa porque se analisaram, em detalhe, todos os aspetos da situação atual, tanto ao nível dos cuidados de saúde como a nível do seu impacto social.