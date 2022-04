Massacre em Bucha verdade ou encenação? Imagens satélite mostram civis mortos há mais de três semanas

Veja também:

Análises feitas às imagens de satélite das ruas de Bucha, nos arredores da capital ucraniana, demonstram que os civis já estavam mortos há mais de três semanas e não foram movidos.

A BBC, o New York Times e a Sky News são alguns dos órgãos de comunicação social internacionais que analisaram vídeos e fotografias das centenas de corpos estendidos nas ruas da cidade com as imagens de satélite do local. Inclusive, os carros e as bicicletas também se mantêm nos locais onde estavam durante a ocupação russa.

As alegações de que os corpos eram afinal de pessoas que fingiam estar mortas e eram vistas a levantar-se são desmentidas por uma análise mais pormenorizada.

Patologistas forenses também deitam por terra a teoria de que os corpos não apresentavam a rigidez prevista, explicando que, após quatro dias, o "rigor mortis", geralmente, diminui. Quanto à ausência de sangue, explica-se pelo tipo de ferimento e pela posição das vítimas.