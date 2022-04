Biden diz que Putin deve ser julgado por crimes de guerra devido a mortes em Bucha

Biden, no entanto, não chegou a qualificar as ações de genocídio.

Zelensky classificou as ações russas de “genocídio” e pediu que o Ocidente aplique sanções mais duras contra a Rússia.

Dezenas de civis mortos foram encontrados em Busha, uma cidade a 60 quilómetros de Kiev, espalhados na rua, nalguns casos com as mãos amarradas nas costas e atirados em valas comuns, tendo as autoridades ucranianas e os seus aliados acusado os soldados russos de terem cometido esses crimes.

Moscovo rejeitou em absoluto qualquer responsabilidade e disse que foi feita uma encenação por Kiev.

Algumas imagens foram mostradas depois de as autoridades terem admitido estarem a fazer vídeos para documentar provas dos alegados crimes de guerra, provocando uma condenação internacional quase unânime.

O conselheiro do Presidente ucraniano Oleksiy Arestovych considerou as imagens como uma “cena de um filme de terror”, referindo que algumas pessoas estavam amarradas e baleadas na cabeça e que os corpos mostravam sinais de tortura, existindo ainda relatos de violações.

“Temos que continuar a fornecer à Ucrânia as armas necessárias para continuar a luta e temos que reunir todos os detalhes para que isso possa ser real — ter um julgamento por crimes de guerra”, disse Biden.