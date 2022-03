A um passo dos crimes de guerra. Bombas de fragmentação e termobáricas na Ucrânia

Há cada vez mais indícios, apesar de a Rússia negar, de estarem a ser utilizadas de bombas de fragmentação e termobáricas em ataques na Ucrânia – até em áreas residenciais. Na segunda-feira, emergiram nas redes sociais vídeos de ataques em Kharkiv, cidade com cerca de 1,4 milhões de habitantes, que indiciam isso.

A organização não-governamental Human Rights Watch lançou a denúncia, entretanto apoiada também pela embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos da América, Oksana Markarova, e Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca.

Esta quarta-feira, dois especialistas analisaram os vídeos que circulam na internet para a agência de notícias Reuters e chegaram à mesma conclusão. “Parecem ser bombas de fragmentação, semelhantes às que têm sido usadas no Iraque e Síria”, disse Hamish de Breton-Gordon, especialista do exército britânico em munições e armas químicas, à agência. “Múltiplas explosões no momento do impacto sugerem projétil de fragmentação.”

A situação legal, contudo, não é simples. Por um lado, nem a Rússia nem a Ucrânia são signatários da Convenção sobre Armas de Fragmentação, adotada em 2008 por 110 países. Por outro, a lei internacional humanitária dita que nunca deve ser utilizada “qualquer arma ou sistema de armas que não permita distinguir entre combatentes e civis e entre objetivos militares e objetos civis”.

Ou seja, a Rússia – em teoria – não devia poder usar este tipo de munição pelo menos dentro de cidades e em proximidade com civis. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, já veio apelidar as notícias do uso deste tipo de projeteis de “notícias falsas”. Enquanto isso, a secretária-geral da Amnistia Internacional (AI), Agnès Callamard, alertou que “alguns destes ataques podem ser crimes de guerra”.