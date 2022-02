De comediante a Presidente da Ucrânia. Quem é Volodymyr Zelensky?

Se, há quatro anos, perguntasse a algum ucraniano quem era Volodymyr Zelensky, iria receber uma resposta surpreendente. O atual Presidente da Ucrânia era um conhecido comediante, famoso pela sua sátira e, entre outras coisas, por fingir tocar piano com... as "partes baixas". Em 2019, no entanto, catapultou o seu sucesso e assumiu um papel bem mais sério, o de líder da nação.

Apesar de tudo, o papel não lhe era estranho: Zelensky, 44 anos, venceu as eleições presidenciais ucranianas depois de estrelar a série "Servant of the People", onde era Presidente. Tornou-se na personagem que interpretava, vida a imitar arte, mas qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Nem os escritores da série poderiam adivinhar o papel que cumpriria em 2022, como líder de um país atacado pelo poderoso vizinho, a Rússia de Vladimir Putin.