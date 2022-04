Dia 39 de guerra. O mundo acordou para o horror em Bucha e clama por justiça

A indignação foi quase generalizada no Ocidente com responsáveis políticos e de organizações internacionais a demonstrarem repúdio e choque pelas imagens que chegaram da Ucrânia. Mais tarde, a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, falava de 410 corpos de civis encontrados em territórios da região de Kiev recentemente recuperados pelas forças ucraniana. "Os peritos forenses já examinaram 140 deles", acrescentou a procuradora-geral durante uma emissão em vários canais de televisão ucranianos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, considerou que a Rússia "é pior que o Estado Islâmico", uma vez que "executou civis" por "ódio, por vontade de matar".

Estes factos, levaram o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a definir o que viu de forma peremptória: "Sim, é um genocídio. A eliminação de toda a nação. Nós temos mais de 100 nacionalidades. Trata-se de destruir e exterminar todas essas nacionalidades". Posteriormente, anunciou que será criado um "mecanismo especial" para "investigar e processar" todos os crimes "dos ocupantes" do país, acrescentando que irá funcionar com base no trabalho conjunto de especialistas nacionais e internacionais. O governante disse que os líderes russos deveriam ser responsabilizados pelos “assassinatos” e “tortura” em Busha, onde muitos civis foram mortos.

Por seu lado, a Rússia rejeita que tenha sido responsável pela morte de centenas de civis na zona de Kiev. Um comunicado do Ministério da Defesa russo " nega as acusações do regime de Kiev da suposta morte de civis na cidade de Bucha, região de Kiev". "Todas as fotos e vídeos publicados pelo regime de Kiev supostamente atestando 'crimes' cometidos por militares russos na cidade de Bucha, na região de Kiev, são mais uma provocação”, denuncia o comunicado. Na missiva concluem que "as fotos e os vídeos de Bucha são mais uma peça de teatro do regime de Kiev encenada para a media ocidentais, como também aconteceu em Mariupol com a maternidade, assim como em outras cidades".

Neste domingo, o Papa Francisco confirmou a disponibilidade para ir a Kiev, no caso de visita à Ucrânia “ajudar a melhorar a situação”. O anúncio foi feito em pleno voo de volta da viagem a Malta, na tradicional entrevista coletiva que realiza no avião. Francisco, segundo o El País, deixou a porta aberta para uma análise diplomática mais aprofundada sobre a conveniência de tal viagem. “Estou disposto a fazer tudo o que puder ser feito. A Santa Sé na área diplomática está fazendo tudo, tudo”, ressalvou.