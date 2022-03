Biden avisa China para "consequências" de um apoio material à Rússia

Joe Biden disse a Xi Jinping que os Estados Unidos mantém o apoio a Taiwan e são contra "alterações unilaterais do status quo".

Já segundo a televisão estatal chinesa, Xi Jinping, disse ao seu homólogo norte-americano que conflitos como a guerra na Ucrânia “não beneficiam ninguém”.

Xi Jinping disse a Joe Biden que as duas potências devem guiar as relações bilaterais no "caminho certo" e assumir as responsabilidades internacionais e fazer esforços pela paz mundial.

Macron exige cessar-fogo a Putin

O Presidente francês, Emmanuel Macron, exigiu esta sexta-feira um cessar-fogo na Ucrânia ao seu homólogo russo, numa conversa telefónica em que Vladimir Putin acusou Kiev de "numerosos crimes de guerra".

Durante o telefonema, que durou cerca de 70 minutos, Emmanuel Macron "exigiu novamente o respeito imediato de um cessar-fogo" na Ucrânia, informou a presidência francesa.



Por seu lado, o Kremlin disse em comunicado que Putin "chamou a atenção para os numerosos crimes de guerra cometidos diariamente pelas forças de segurança e nacionalistas ucranianos".



O Presidente russo, Vladimir Putin, aproveitou esta sexta-feira um comício num estádio de futebol lotado nesta sexta-feira, em Moscovo, para justificar a invasão da Ucrânia. Prometeu a dezenas de milhares de pessoas que erguiam bandeiras russas que todos os objetivos do Kremlin vão ser alcançados.

"Sabemos o que precisamos fazer, como fazê-lo e a que custo. E cumpriremos por completo todos os nossos planos", disse Putin no Estádio Luzhniki, em Moscovo, num evento que comemora a anexação da Crimeia, região do sul da Ucrânia, em 2014.