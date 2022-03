Putin diz que Rússia sabe o que fazer, como fazer e a que custo para vencer na Ucrânia

A Ucrânia desmente o argumentário russo e diz que está a lutar pela sobrevivência, reiterando continuadamente que as alegações de genocídio são um absurdo. Já o Ocidente contrapõe que as a ideia de que quer destruir a Rússia é apenas ficção. O palco em que Putin falou foi decorado com slogans como: "Por um mundo sem nazismo" e "Para o nosso presidente", usando o "Z" - letra que simboliza a operação militar na Ucrânia. Transmissão interrompida Este é um evento que decorre anualmente e tem um pendor altamente nacionalista. Durante o discurso de Putin, a transmissão do canal estatal russo foi interrompida, e as palavras do Presidente substituídas por músicas patrióticas. O porta-voz do Kremlin justificou a situação com uma falha técnica.



Oito anos depois de tropas russas tomarem a região da Crimeia, no sul da Ucrânia, a Rússia assinala e comemora a data com multidões a agitar bandeiras no estádio que ainda há bem pouco tempo era palco de jogos do campeonato do Mundo de futebol.

O governo russo está a promover aulas especiais nas escolas, em que reforça uma visão patriótica e nacionalista dos eventos que decorreram na Crimeia em 2014.

O Ministério da Educação enviou planos curriculares especificamente voltados para o 18 de março, data em que a Rússia anexou a Crimeia após um referendo internacionalmente desacreditado. De acordo com um memorando enviado às escolas pelo Ministério da Educação, as aulas devem-se concentrar em "heróis do nosso tempo... e no patriotismo". Há relatos citados pela BBC de que os funcionários do estado teriam sido forçados a participar neste evento no estádio Luzhniki. Nas escolas, os professores estão a dar aulas em que assinalam aquilo que apelidam de "primavera da Crimeia". O exército russo usou as bases na Crimeia para tomar vilas e cidades na costa sul da Ucrânia, durante a invasão que começou no final de fevereiro.

Uma aluna no exterior do estádio, citada pela BBC, quando questionada sobre o motivo pelo qual ali estava disse: "Eles colocaram-nos no autocarro e trouxeram-nos". As aulas sobre a guerra começaram na Rússia no início de março com o título "O meu país". Os alunos assistiram a um vídeo de Putin a 21 de fevereiro, no qual este detalhava a visão da história da Ucrânia.



No início desta semana, foram também publicadas fotografias de crianças a fazer uma fila para formar a letra Z, o símbolo pintado nos veículos militares russos que invadiram a Ucrânia. Os alunos foram ainda ser convidados a sentar-se em círculo para ouvir a explicação de como as ideias de "dever, dignidade e patriotismo estão intrinsecamente ligadas aos conceitos de grandes feitos e heroísmo".