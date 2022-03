Xi Jinping diz a Biden que conflitos "não beneficiam ninguém"

Veja também:

O Presidente chinês, Xi Jinping, disse hoje ao homólogo norte-americano, Joe Biden, que conflitos como a guerra na Ucrânia “não beneficiam ninguém”



Numa conversa realizada esta sexta-feira por videoconferência, Xi Jinping disse a Joe Biden que as duas potências devem guiar as relações bilaterais no caminho certo.

China e Estados Unidos devem assumir as responsabilidades internacionais e fazer esforços pela paz mundial,

Para já, do lado da Casa Branca ainda não saiu qualquer comentário sobre a reunião de hoje.

Esta sexta-feira, o embaixador russo nas Nações Unidas falou ao Conselho de Segurança, sobre alegadas armas biológicas detidas pela Ucrânia.

Vasily Nebenzya refere que foram encontrados vários laboratórios nalgumas cidades ucranianas, e que de acordo com alguns documentos na posse do governo de Moscovo, estariam a fabricar algumas armas biológicas e químicas.