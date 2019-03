Encontre aqui a mensagem do seu bispo para a Quaresma

Os bispos portugueses já começaram a publicar as suas mensagens de Quaresma para 2019.

Este ano a Quaresma tem início na quarta-feira, dia 6 de março, sendo que a Páscoa se assinala a 21 de abril.

Nas suas mensagens, os bispos costumam elencar também as causas para as quais vão doar a renúncia quaresmal angariada. Este ano algumas dioceses voltam as suas atenções para a Venezuela, a atravessar uma grave crise, e duas fazem chegar donativos para ajudar os idosos de São Tomé e Príncipe.

Conheça a mensagem do Papa Francisco para esta Quaresma e leia as notícias relativas às mensagens de Quaresma que já foram publicadas.