D. António Marto. “Quaresma oferece remédio doce e eficaz da conversão e do perdão”

O pecado é uma realidade diária para os cristãos, mas a época da Quaresma abre-nos os olhos “à amarga realidade nua e crua do mal, oferece-nos também o remédio doce e eficaz da conversão e do perdão, para restaurar a nossa fisionomia e o nosso coração de cristãos.”

D. António Marto dirige-se aos fiéis da sua diocese numa altura em que, diz, “nos sentimos abalados pelos escândalos dos abusos sobre menores cometidos na Igreja, preocupados com a onda crescente dos crimes de violência doméstica e inquietos com a exploração irresponsável do dom da criação”.

O cardeal parte da mensagem de Quaresma do Papa Francisco para moldar a sua. “Nesta perspetiva, a mensagem do Santo Padre para a Quaresma sublinha dois aspetos de premente atualidade, facilmente esquecidos ou descuidados: ‘a força destruidora do pecado’ e ‘a força sanadora do arrependimento e do perdão’. São interpeladores e dignos de serem meditados por cada um de nós”.

A caminhada quaresmal, diz ainda D. António Marto, é auxiliada pelas disciplinas da oração, do jejum e da esmola.

Quanto a este último aspeto o cardeal aproveita a sua mensagem para informar a diocese de que a renúncia quaresmal deste ano será entregue ao lar Casa de Betânia, em São Tomé e Príncipe.

“É uma necessidade urgente, dada a situação dramática a que ali estão votados os idosos privados de condições mínimas para uma vida com dignidade. Demos, pois, um testemunho forte de generosidade!”, conclui.