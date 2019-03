Diocese do Porto reverte parte da renúncia quaresmal a favor da Venezuela

A Diocese do Porto decidiu que metade do valor das chamadas renuncias quaresmais será para ajuda à Venezuela, através de um programa da Caritas local.

"Consultados os órgãos de participação, concordou-se dividir o resultado da tal renúncia quaresmal da seguinte forma: cinquenta por cento para o Fundo de Solidariedade social da nossa Diocese e outra metade para ajuda à Venezuela", na nota pastoral assinada pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda.



Na sua mensagem para a Quaresma, D. Manuel Linda desafia por isso todos os diocesanos a apoiar o programa destinado "a suprir situações de carência alimentar severa ou grave, particularmente entre crianças e grávidas", naquele país da América Latina.

Para além do apoio à Venezuela, as renúncias quaresmais vão também ser canalizadas para o Fundo de Solidariedade diocesano que, de acordo, com a Diocese "tem prestado ajuda a imensas situações graves emergentes ou pedidos de auxilio que são reportadas continuamente".



O Porto não é a primeira Diocese a dedicar parte da renúncia quaresmal à Venezuela. Também a Diocese de Évora e Beja já tinha feito saber que pretendia ajudar "irmãos da Venezuela", assim como a Diocese do Funchal. Pode encontrar aqui a mensagem do seu bispo para a Quaresma.

Este ano a Quaresma tem início na quarta-feira, dia 6 de março, sendo que a Páscoa se assinala a 21 de abril.