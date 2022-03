Eriksen garante que não voltaria a jogar "se soubesse que algo de menos bom pode acontecer"

Christian Eriksen garante que não voltaria a jogar futebol ao mais alto nível se houvesse qualquer perigo de voltar a sofrer do coração. O médio do Brentford, que está de regresso à seleção da Dinamarca menos de um ano depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no Euro 2020 (que se realizou em 2021), garantiu que "está tudo bem". "Estou muito feliz por estar de volta à seleção, já passou muito tempo. Tive sorte com os médicos e com o diagnóstico. Estou muito motivado para voltar à minha antiga vida. Não teria voltado se soubesse que algo de menos bom pode acontecer", assegurou Eriksen, de 30 anos.

O criativo pode voltar a vestir a camisola da Dinamarca no sábado, em particular frente aos Países Baixos. Se não for aí, poderá ser na terça-feira, quatro dias depois, diante da Sérvia, também um amigável.

Brentford abriu portas ao regresso

No início de dezembro, Eriksen regressou ao Odense, clube de formação, para retomar os treinos individuais, já com bola, com um treinador privado. O regresso ao futebol continuava a ser uma incógnita, no entanto, mesmo no final de janeiro, o Brentford, clube da Premier League com fortes ligações dinamarquesas, anunciou a contratação do médio.

Christian Erikssen assinou contrato apenas por uma época. Estreou-se no final de fevereiro, como suplente utilizado, e foi em titular em dois dos três jogos que as abelhas disputaram - e venceram - desde então. Falhou o último, uma derrota, apenas por ter testado positivo à Covid-19. O regresso em pleno valeu a Eriksen, também, uma chamada à seleção da Dinamarca, a primeira desde o acidente cardíaco em junho.