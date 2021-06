Finlândia derrota Dinamarca em partida marcada por desfalecimento de Eriksen

A Finlândia derrotou a Dinamarca, por 1-0, em jogo do Grupo B do Euro 2020 de futebol, partida marcada pelo desfalecimento do dinamarquês Christian Eriksen, que obrigou à interrupção do jogo durante mais de uma hora.

O encontro, no Estádio Parken, em Copenhaga, foi interrompido ao minuto 43, depois de o médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado e ser reanimado ainda no estádio, estando estável no hospital.

Na sua estreia em fases finais, a Finlândia venceu graças a um golo de Joel Pohjanpalo aos 60 minutos, no único remate feito durante o encontro.

Do lado dinamarquês destaque para Pierre-Emile Hojbjerg, que desperdiçou uma grande penalidade, aos 74 minutos, que daria o empate.

A Finlândia passa, assim, a somar três pontos, contra zero da Dinamarca, num Grupo B em que também estão a Rússia e a Bélgica.

Entretanto, sobre Eriksen, o que se sabe é que o jogador recuperou a consciência ainda antes de chegar ao hospital, está estável e a realizar exames médicos.

Veja o resumo da partida: