UEFA garante que tratou caso de Eriksen com "máximo respeito"

A UEFA considerou que tratou "com o máximo respeito" a situação criada com o desfalecimento de Christian Eriksen, domingo, em pleno jogo entre a Dinamarca e a Finlândia no Euro2020 de futebol.

O jogo, da primeira jornada do grupo B do Euro2020, só se reatou "depois de as duas equipas pedirem para o terminar nessa mesma tarde", assinala a organização europeia do futebol.

"A necessidade de os jogadores terem 48 horas de descanso entre partidas eliminou outras opções", afirma a UEFA, face às críticas de hoje de jogadores dinamarqueses, como o guarda-redes Kasper Schmeichel.

"A UEFA está segura de ter tratado o assunto com o máximo respeito pela situação delicada e pelos jogadores. Foi decidido que o jogo se reiniciava só depois de as duas equipas pedirem para terminar o jogo na mesma tarde", explica aquele organismo.

Hoje, Kasper Schmeichel foi crítico e afirmou que "a situação exigia que alguém mais acima dissesse que não era o momento de tomar uma decisão". "Colocaram-nos numa posição em que sinto que não nos deveriam ter posto", prosseguiu.