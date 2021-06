Selecionador da Dinamarca acusa UEFA de falta de compaixão no caso de Eriksen

Kasper Hjulmand, treinador da Dinamarca, eleva o tom na crítica à UEFA por não dar a opção aos jogadores de adiar o jogo com a Finlândia, depois do súbito problema cardíaco de Christian Eriksen.

"A única verdade amostra de liderança seria colocar os jogadores no autocarro e levá-los para casa. Com casos de Covid-19 é possível adiar um jogo por 48 horas, mas com uma paragem cardíacos pelos vistos não. Acho que está errado. Boa liderança é, por vezes, liderar com compaixão",

O técnico de 49 anos diz que os jogadores foram "colocados numa situação extremamente difícil". O jogo do Euro 2020 entre Dinamarca e Finlândia foi retomado cerca de 90 minutos depois de Christian Eriksen ter sofrido uma paragem cardíaca no relvado e ter sido ressuscitado por um desfibrilhador.