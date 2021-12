Eriksen regressa à Dinamarca para treinar no clube de formação

Christian Eriksen voltou ao Odense, clube de formação, para retomar os treinos individuais, numa altura em que ainda não se sabe se o internacional dinamarquês vai voltar ao futebol, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no Euro 2020.

A confirmação foi dada pelo diretor desportivo do clube, Michael Hemmingsen, que revela que está a treinar com bola, com um treinador privado.

"Estamos felizes que ele está aqui. Mantivemos contacto com ele, desde que deixou o Odense e estamos felizes por ele nos ter perguntado se poderia treinar aqui", disse o diretor.

Eriksen, de 29 anos, começou carreira no Odense, mas mudou-se para o Ajax no escalão de sub-17. Representou ainda o Tottenham e Inter de Milão.

O futuro de Eriksen é ainda uma incógnita. Ao minuto 43 do segundo jogo do Euro 2020, entre Dinamarca e Finlândia, em Copenhaga, o médio caiu inanimado, devido a uma paragem cardiorrespiratória.



O regresso às competições em Itália é um cenário difícil, dado que o regulamento da Serie A não permite que os jogadores alinhem com um desfibrilhador interno, que foi implantado em Eriksen após o incidente no Euro 2020. Contudo, poderá regressar ao futebol noutro país.