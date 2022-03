Rybolovlev vs. Abramovich. O que distingue os donos russos de Mónaco e Chelsea?

O caso do dono do Mónaco é diferente. Aliás, desde 2010, quando deixou a Rússia, que Dmitry Rybolovlev, que também possui passaporte cipriota, tem procurado distanciar-se do regime de Vladimir Putin.

Foi nesse ano que Rybolovlev foi forçado a vender a sua parte maioritária das ações da empresa Uralkali, produtora internacional de fertilizante, a conhecimentos próximos de Putin. Um ano depois, em 2011, comprou o Mónaco, que na altura ainda se encontrava na segunda divisão francesa, e tornou-se cidadão do Principado. Em 2013, um porta-voz do Governo russo revelou ao jornal "The New York Times" que Rybolovlev "não é muito bem recebido na Rússia". Tanto assim que, em 2006, foi abertamente criticado pelo Kremlin. O dono do Mónaco não é, portanto, considerado um aliado próximo de Putin.

Em 2014, o dono do Mónaco perdeu 614 milhões de euros no divórcio - já depois de recurso -, considerado um dos mais caros da história. Esta semana, o Mónaco e Rybolovlev anunciaram a doação de fundos para a Cruz Vermelha Monegasca, "de forma a ajudar as pessoas inocentes da Ucrânia que sofrem com o conflito armado". "É absolutamente crucial apoiar aqueles que mais estão a sofrer. Por isso, o Mónaco, o Cercle de Brugge e eu, pessoalmente, assim como várias empresas em que o Fundo Familiar Rybolovlev está investido, decidimos fazer donativos para fornecer apoio humanitário", disse o oligarca russo, em declarações reproduzidas no site oficial do Mónaco, o adversário do Sporting de Braga nos oitavos de final da Liga Europa.

Para já, Rybolovlev não se encontra na lista de oligarcas russos sancionados pela União Europeia (UE) e não deverá ter de abrir mão dos 66,6% do capital social do Mónaco. Além disso, o seu superiate, ANNA, continua calmamente ancorado nas águas de São Vicente e Grenadinas, ao contrário das embarcações de vários outros magnatas russos.

Contactada pela AFP, a Liga francesa confirmou que não tomará ação contra jogadores russos ou bielorrussos, nem contra o Mónaco.