Abramovich põe Chelsea à venda

O russo Roman Abramovich anunciou, em comunicado, que decidiu vender o Chelsea.

“Na situação atual, tomei, portanto, a decisão de vender o Clube, pois acredito que seja do interesse do Clube, dos adeptos, dos colaboradores, bem como dos patrocinadores e parceiros do Clube”, escreve.

Abramovich reafirma que o Chelsea “nunca teve a ver com negócios ou dinheiro para mim, mas sobre pura paixão pelo jogo e pelo clube”.

“Além disso, instruí a minha equipa a criar uma fundação de caridade onde todos os lucros líquidos da venda serão doados. A fundação será para o benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia. Isso inclui fornecer fundos essenciais para as necessidades urgentes e imediatas das vítimas, bem como apoiar o trabalho de recuperação a longo prazo”, acrescenta.

O terminar, escreve: “Espero poder visitar Stamford Bridge uma última vez para me despedir de todos vocês pessoalmente. Foi o privilégio de uma vida fazer parte do Chelsea FC e estou orgulhoso de todas as nossas conquistas conjuntas”.

O valor de uma eventual venda não foi ainda definido. Em 2003, Abramovich comprou o Chelsea por 155 milhões de euros, tendo conquistado 19 títulos.