O título do Benfica em seis momentos chave

Derrotas com Porto e Chaves confirmaram tradição de entrar mal após pausa para seleções

Apesar de uma temporada com poucos deslizes, a maioria aconteceu sempre depois das pausas para seleções.

A primeira vez que as águias deixaram escapar pontos foi a 1 de outubro, em Guimarães, num empate sem golos no primeiro jogo depois da última pausa antes do Mundial do Qatar.

De regresso aos clubes depois da paragem para o Campeonato do Mundo, e apesar da equipa ter continuado com competição espaçada na Taça da Liga, o Benfica não evitou a primeira derrota da época. As águias perderam por 3-0 no terreno do Sporting de Braga no último jogo do ano, dias depois da eliminação da Taça da Liga, com o Moreirense.

A terceira pausa para seleções confirmou a tendência. Em abril, as águias ainda entraram com uma vitória em Vila do Conde, mas seguiram-se quatro jogos consecutivos sem perder que chegaram a colocar um ponto de interrogação no desfecho da época.

O Benfica perdeu com o rival Porto, encurtando a liderança para sete pontos, num jogo de domínio quase incontestável dos dragões.

De seguida, uma derrota inesperada em Chaves, por 1-0, deixou os dragões a quatro pontos de distância, reacendeu a luta pelo título e confirmou o pior momento da temporada, com a eliminação da Liga dos Campeões pelo meio, frente ao Inter de Milão, nos quartos de final.